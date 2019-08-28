Театрально-концертный сезон "Лето в Кремле" получил свой товарный знак

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-28T16:25:08+03:00

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У театрально-концертного сезона «Лето в Кремле» появился свой товарный знак. Он внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Это гарантирует использование уникального логотипа для материалов и услуг фестиваля, сообщает правительство Вологодской области.

Исключительным правом на товарный знак отныне владеет Вологодская областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина. «Регистрация товарного знака дает определенную защищенность: нам важно, чтобы не было подделок этого уже полюбившегося вологжанам и гостям цикла мероприятий. Кроме того, это способствует еще большей узнаваемости проекта. «Лето в Кремле» - это еще один из региональных брендов Вологодской области, который встает в линейку фестивальных брендов Российской федерации. У Вологодской области есть яркая визитная карточка, которая теперь имеет зарегистрированный торговый знак», - говорит начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

ИСТОЧНИК KP.RU