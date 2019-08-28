2019-08-28T16:17:00+03:00
Общество

Начался ремонт дороги Вологда-Ростилово

Но жители Кишикино и Реброво так и останутся без автобусной остановки
Иван Чухнин
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Под Вологдой начался ремонт одной из разбитых дорог - Вологда - Ростилово. Всего по 2022 год планируется отремонтировать 50 км -у часток от Вологды до выезда из Грязовца, включая транзитную улицу Ленина в Грязовце. На данные цели предусмотрено почти 600 млн рублей.

Однако жителей Кишкино и Реброво эти цифры не вдохновляет: остановка автобуса на отворотке на их деревни в проект так и не внесена. И пока они ходят пешком от Огарково по обочине и обивают пороги всевозможных инстанций. Просьба поставить остановочный павильон остается невыполнимой даже при таком объеме выделеннных средств. Зато коллекция чиновничьих отписок богатеет год от года: первая получена еще в 2013 году. Этим летом они обратились к президенту России. И с нетерпеньем ждут ответа.

Сегодня начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев вместе с представителями общественности провел выездную встречу на дороге. Но жителей Реброво и Кишкино на разговор никто не пригласил.

Начальник департамент рассказал, что будет проведен комплексный ремонт, по которому будет нанесена разметка, обновлены дорожные знаки, проведено укрепление обочины, расчищена полоса отвода, обеспечено устройство нового барьерного ограждения, а также будут установлены новые остановочные комплексы... Все хорошо, но двух остановочных комплексов с табличкой "Кишкино" и "Реброво" вологжане, видимо, так и не дождутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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