Благодарность от президента страны получила заведующая музеем "Семенково"

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-28T13:28:00+03:00

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Президент объявил благодарность сотруднику вологодского музея. Благодарность «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» была объявлена заведующей музеем «Семёнково» Наталье Киршиной.

Наталья Олеговна в 2002 году начала работать в должности заведующего экскурсионным отделом музея «Семёнково», а с 2006 года - заведующим музея.

«Конечно, есть удовлетворение и радость, что тебя, как профессионала, заметили. Воспринимаю это как новый старт, понимаю, что расслабляться рано, в музее немало проблем, которые требуют решения. Безумно благодарна своим наставникам, дорогим коллегам, команде единомышленников и возможности работать в творческой сфере», – поделилась Наталья Киршина.

Редакция "Комсомолки" порздравляет Наталью Олеговну с заслуженной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU