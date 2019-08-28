В Сямже в собственном доме сгорел неосторожный курильшик

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-28T12:39:21+03:00

Ему было 43 года

Изменить размер текста: A A

В Сямже погиб еще один курильщик. Он сгорел в собственном доме. Причиной трагедии называется неосторожное обращение с огнем при курении.

О ЧП сообщает пресс-служба МЧС РОссии по Вологодской области.

Сообщение о возгорании одноэтажного частного деревянного дома поступило около 5:40 утра. Общая площадь пожара составила 128 кв. м. Сгорела кровля, чердачное перекрытие, внутренняя и наружная отделка дома. Повреждены стены. Около 7:20 в здании были обнаружены останки человека. Как удалось выяснить, погиб 43-летний хозяин дома.

Потушить пожар удалось только около 8:20. В ликвидации принимали участие 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU