В Вологде горел бывший "Дормаш"
Загорелась покрасочная камера
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В Вологде возник пожар на территории "Дормаша" - нынешнего СКДМ, что на Набережной 6-й Армии, 201. Сообщение о ЧП поступило в 9:13.
На место выехали пожарные. Как оказалось, загорание произошло в гараже - неэксплуатируемом производственном здании.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление - горел утеплитель в металлической покрасочной камере на площади 10 кв. м..
На место прибыли 11 единиц техники, 33 человек. Для полной ликвидации пожара потребовалось 13 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU