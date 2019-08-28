2019-08-28T11:59:02+03:00
Происшествия

В Вологде горел бывший "Дормаш"

Загорелась покрасочная камера
Иван Чухнин
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В Вологде возник пожар на территории "Дормаша" - нынешнего СКДМ, что на Набережной 6-й Армии, 201. Сообщение о ЧП поступило в 9:13.

На место выехали пожарные. Как оказалось, загорание произошло в гараже - неэксплуатируемом производственном здании.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление - горел утеплитель в металлической покрасочной камере на площади 10 кв. м..

На место прибыли 11 единиц техники, 33 человек. Для полной ликвидации пожара потребовалось 13 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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