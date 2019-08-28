2019-08-28T11:32:18+03:00
Происшествия

Сколько стоит взорвать аэродром стало известно на Вологодчине

Городской суд осудил террориста
Иван Чухнин
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46-летний мужчина утверждал, что его с товарищами завербовали неизвестные, они намерены взорвать военный аэродром. Подробности сообщает прокуратура города Вологды.

В службу 112 вечером 2 января 2019 года раздался звонок. Мужчина сообщил диспетчеру, что собирается взорвать военный аэродром в поселке Федотово Вологодского района.

Он рассказал, что его и еще двух мужчин завербовали, поручив взорвать военный аэродром и заплатили за это 500 долларов.

Спецслужбы в полном объеме провели проверку и ряд контртеррористических мероприятий на территории аэродрома в военной части. Террористов они не нашли, а вот телефонного террориста

Давая показания в суде, мужчина пояснил, что праздновал Новый год и запил. Он не мог самостоятельно выйти из запоя. Поэтому пошел на такой странный шаг. Он надеялся, что экстренные оперативные службы его госпитализируют и помогут справиться с алкогольной зависимостью.

Вологодский городской суд выслушал оправдания вологжанина и приговорил его к наказанию в виде 1 года ограничения свободы.

Все это время он будет находиться под надзором уголовно-исполнительной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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