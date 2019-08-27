28 новых санитарных УАЗов отправились в 14 районов области
28 УАЗов повышенной проходимости отправились в 14 районов области. Закупка автотранспорта стала вторым этапом переоснащения гаражей медицинских учреждений.
В конце прошлого года автопарк районных больниц обновился 34 машинами. В ближайшие три года планируется покупка еще 44 санитарных автомобилей.
Ожидается, что закупка новых санитарных автомобилей позволит увеличить число выездов медиков на дом до 160 тысяч в год.
Новые автомобили будут использоваться для обслуживания жителей деревень, где нет ФАПов. Людям приходилось идти до ближайшего медицинского учреждения пешком или просить соседей подвезти. Теперь в графике фельдшера - еженедельный объезд труднодоступных участков. Плюс на санитарном автотранспорте можно будет посещать узких специалистов в ЦРБ и проходить ежегодный профосмотр, - рассказал о планах для новеньких УАЗов главный врач Грязовецкой ЦРБ Александр Турупаев.
Стоимость одного санитарного автомобиля, оборудованного пятиступенчатой коробкой передач, 700 тысяч рублей. УАЗ оборудован гидроусилителем руля, что обеспечит комфорт на трассе. В салоне предусмотрено три пассажирских места и одно специализированное место для перевозки лежачих больных.
ИСТОЧНИК KP.RU