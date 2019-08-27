Вологжанам нужно будет определиться - как потратить "Народный бюджет"

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-27T15:24:21+03:00

Горожане сами могут определить - на что потратить деньги "Народного бюджета". Фото: администрация города Вологды

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Рейтинговое голосование по проекту «Народный бюджет ТОС» пройдет на 87 счетных участках Вологды 8 сентября.

Проекты ТОСов, которые должны будут реализованы в 2020 году, можно выбрать на участках во всех микрорайонах города.

О проведении 8 сентября единого дня голосования по проекту «Народный бюджет» Мэр Вологды Сергей Воропанов объявил на встрече с председателями ТОСов.

- Наша задача помочь ТОСам организовать работу волонтеров, подготовить бюллетени, ящики для голосования. В бюллетени будут включены все инициативы, предложенные ТОСами, их может быть три, а может быть и 10 Результат зависит от активности жителей, - прокомментировала директор Центра по работе с населением Елена Громова.

Как и в прошлом году, это спортивные и детские площадки, освещение улиц и общественных пространств, оборудованы подходы к школам, уличные тренажеры и т.д..

Такое же голосование проводилось и перед первым сезоном проекта. Тогда жители выбирали идеи для реализации в 2019 году. В голосовании участвовало свыше 16 тысяч человек, затем выбранные проекты прошли экспертную оценку Общественного совета.

В результате этим летом реализуется 37 инициатив ТОС.

Всего на эти цели из бюджета города было выделено 36 млн рублей.

В новом сезоне финансирование будет увеличено до 44 млн рублей. Принцип распределения средств между ТОСами остается прежний – чем больше жителей проживает на территории, тем больше сумма. Она составит от 0,8 до 2,5 млн рублей.

Напомним, проект «Народный бюджет», предполагающий воплощение в жизнь инициатив жителей на территориях, - это успешная практика, которая не первый год реализуется в регионе по решению Губернатора. Вологда внедрила ее впервые в 2019 году, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU