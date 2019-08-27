Галина Играева стала лучшим оператором машинного доения в России

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-27T14:06:07+03:00

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Доярка из Вологодской области победила во всероссийском конкурсе профмастерства. Всероссийское состязание на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров проходило в республике Башкортостан. За звание лучшего по профессии соревновались 60 дояров из 55 регионов страны. Каждый участник проходил три этапа: проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильного аппарата и основное испытание – доение коров в доильном зале.

За соревнующимися следила экспертная бригада из 40 судей. В результате были определены 5 лидеров в каждой номинации.

В номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы от 5 до 14 лет» победителем стала доярка Галина Играева, которая работает в СПК (колхоз) «Коминтерн-2» Кирилловского района.

В животноводстве она работает 8 лет. Имеет звание «Мастер животноводства 1 класса». В этом году на ее попечении 90 коров, удой в 2018 году - 8200 кг от коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU