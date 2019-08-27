2019-08-27T14:10:44+03:00
Общество

Юноша с наркотиками ласкал фонарный столб

Наслаждаться ему помешали бойцы Росгвардии
Иван Чухнин
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23-летний юноша в Череповце выдал себя странным поведением. Бойцы группы задержания вневедомственной охраны патрулировали ночью район улицы К.Белова. Они обратили внимание на молодого человека, обнимавшего столб электропередач.

Сотрудники Росгвардии подошли к нему и предложили показать документы.

Юноша стал вести себя неадекватно: размахивал руками и сбивчиво говорил. А когда он захотел покурить, у него из кармана выпали два пакета с порошком белого цвета.

Мгновенно на место выехала следственно-оперативная группа.

Череповчанина 1996 года рождения передали им. Было установлено, что в пакетиках находился наркотик.

Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков». Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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