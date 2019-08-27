1,2 миллиона рублей получила аспирантка ВГМХА на ииследование стресса у рыб

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-27T12:44:53+03:00

Исследование проведут на карпах и тиляпиях

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Вологодская аспирантка получила миллион рублей на изучение свертываемости крови рыб

Аспирантка Вологодской молочно-хозяйственной академии Дарья Березина направила заявку на грант и выиграла его.

Российский фонд фундаментальных исследований направит 1,2 миллиона рублей для исследования по теме «Влияние гормон-индуцированного стресса на коагуляционные и иммунологические показатели крови рыб».

По правилам, половина гранта — зарплата, остальная часть идет на оборудование, комплектующие и публикацию результатов.

«Оценим влияние стресса на свертываемость крови рыб, а также на иммунные функции», — рассказала Дарья Березина.

В проекте участвуют аспирантка и ее научный руководитель — доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства академии Любовь Фомина.

Исследование будет проводиться на карпах, и, возможно, на тиляпиях.

ИСТОЧНИК KP.RU