1,2 миллиона рублей получила аспирантка ВГМХА на ииследование стресса у рыб
Вологодская аспирантка получила миллион рублей на изучение свертываемости крови рыб
Аспирантка Вологодской молочно-хозяйственной академии Дарья Березина направила заявку на грант и выиграла его.
Российский фонд фундаментальных исследований направит 1,2 миллиона рублей для исследования по теме «Влияние гормон-индуцированного стресса на коагуляционные и иммунологические показатели крови рыб».
По правилам, половина гранта — зарплата, остальная часть идет на оборудование, комплектующие и публикацию результатов.
«Оценим влияние стресса на свертываемость крови рыб, а также на иммунные функции», — рассказала Дарья Березина.
В проекте участвуют аспирантка и ее научный руководитель — доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства академии Любовь Фомина.
Исследование будет проводиться на карпах, и, возможно, на тиляпиях.
ИСТОЧНИК KP.RU