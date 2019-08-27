Череповчанина наказали за оскорбление первых лиц Череповца
Череповецкий горсуд 26 августа рассмотрел апелляционные жалобы Григория Винтера и его защитника на приговор мирового судьи.
17 июня Винтер был признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением (ст. 319 УК РФ).
По мнению суда, Винтер, испытывая чувство неприязни к главе г. Череповца Маргарите Гусевой и мэру г. Череповца Елене Авдеевой, в связи с их служебной деятельностью, в том числе и по вопросу о сносе зеленых насаждений в Заягорбском районе г Череповца, неоднократно на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал грубые и оскорбительные высказывания в адрес чиновниц.
В результате мировой судья Вологодской области по судебному участку № 18 в Череповце назначил Григорию Винтеру наказание в виде 280 часов обязательных работ.
Их отрабатывать он должен на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Кроме того, с Винтера в счет компенсации морального вреда в пользу Маргариты Гусевой и Елены Авдеевой взыскано по 30 000 рублей.
В апелляционной жалобе Винтер просил приговор суда первой инстанции отменить, поскольку он является незаконным и необоснованным. Кроме того, согласно позиции Винтера, при рассмотрении уголовного дела были допущены процессуальные нарушения.
Череповецкий городской суд оставил приговор мирового судьи без изменения, апелляционные жалобы Григория Винтера и его защитника – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU