Две дебоширки вступили в схватку с ОМОНом

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-27T10:46:03+03:00

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Двух женщин суд признал виновными в неповиновении полицейским.

Конфликт произошел в июле этого года в Кириллове.

Они отдыхали в одном из местных кафе.

Как сообщает протокол. составленный в тот роковой день, женщины 30 и 33 лет оказывали сопротивление сотрудникам роты ОМОН.

Они хватались за их одежду, вели себя агрессивно, на требования прекратить безобразие не реагировали.

На суде женщина рассказала, что не была пьяна, никого не толкала, не хватала за лицо, а одного из правоохранителей случайно облила из стакана с колой. За форменную одежду схватилась, чтобы не упасть.

Вторая женщина сообщила, что на выходе из кафе увидела, как ее подругу задержали представители ОМОН. Дальнейшее женщина помнит плохо, так как в тот вечер она выпивала, а в какой-то момент она очутилась в придорожной канаве.

Но сотрудники ОМОН рассказали свое видение произошедшего: во время их дежурства ночью возле кафе произошла драка. Из толпы выскочила женщина, облила одного из полицейских пивом, пыталась вцепиться в лицо, хваталась за форменное обмундирование. Когда ее пытались усадить в служебный автомобиль, на них накинулась вторая женщина.

Районный суд внимательно выслушал стороны и оштрафовал женщин. Штраф составил по 500 рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU