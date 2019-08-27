Сухой закон в Вологодской области будет действовать два дня

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-27T10:25:20+03:00

Алкоголь не будут продавать ни 1, ни 2 сентября

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В начале сентября на Вологодчине будет действовать "сухой закон".

Запрет на алкоголь продержится два дня: продавать спиртное ни в воскресенье, 1 сентября, ни в понедельник, 2 сентября, будет запрещено.

Связано это с Днем знаний - в этот день согласно областному закону от 2014 года запрещена реализация алкоголя. Он приходится на воскресенье. В большинстве школ и других учебных заведений первым учебным днем станет понедельник, 2 сентября.

Напомним, запрет не распространяется на заведения общепита. В кафе, столовых и ресторанах спиртное можно будет купить.

ИСТОЧНИК KP.RU