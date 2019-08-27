2019-08-27T10:16:35+03:00
Происшествия

Сэкономила: попутчик из кафе ограбил вологжанку

Иван Чухнин
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В полицию обратилась 33-летняя вологжанка. Она познакомилась с мужчиной в кафе - им оказалось по пути домой. Но когда они приехали на такси к дому, знакомый выхватил ее сумочку и сбежал.

Сотрудники патрульно-постовой службы записали приметы грабителя и передали их в дежурную часть.

Полицейские отправились в подъезд, в который, по словам женщины, скрылся ее знакомый. В одной из квартир они нашли схожего по приметам мужчину. Его тут же доставили в отдел полиции.

29-летний вологжанин так и не смог сообщить полиции мотивы своего преступления. Сумочку полицейские вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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