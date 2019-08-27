23-летний вологжанин на иномарке сбил женщину в Вологде
Она скончалась
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В Вологде женщину сбила иномарка. Неизвестная скончалась на месте.
ДТП со смертельным исходом произошло вечером 26 августа на улице Можайского.Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
ЧП случилось около 20:25. 33-летний водитель "Киа Оптима" двигался по улице Можайского со стороны Молодежной по направлению к улице Ловенецкого.
Проезжая мимо дома № 26, автомобиль сбил женщину: она переходила дорогу вне пешеходного перехода - водитель просто ее не заметил. Удар бампером был смертельным. Женщина была без документов.
ИСТОЧНИК KP.RU