23-летний вологжанин на иномарке сбил женщину в Вологде

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-27T10:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде женщину сбила иномарка. Неизвестная скончалась на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 26 августа на улице Можайского.Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

ЧП случилось около 20:25. 33-летний водитель "Киа Оптима" двигался по улице Можайского со стороны Молодежной по направлению к улице Ловенецкого.

Проезжая мимо дома № 26, автомобиль сбил женщину: она переходила дорогу вне пешеходного перехода - водитель просто ее не заметил. Удар бампером был смертельным. Женщина была без документов.

ИСТОЧНИК KP.RU