В Вологодской области садикам и больницам разрешили подключаться к теплу
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Чтобы подключить к теплу детсадик, школу, больницу, другой социальный объект, достаточно руководителю подать заявку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Техническая возможность подачи тепла есть и потому есть возможность, чтобы людям было комфортно.
Напомним, по закону для начала отопительного сезона уличная температура в течение пяти дней должна быть ниже +8 градусов. Но это не относится к объектам социальной сферы, где отопление можно включать раньше.
При снижении температуры ниже допустимой можно будет включать тепло в жилых домах.
ИСТОЧНИК KP.RU