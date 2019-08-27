2019-08-27T09:58:56+03:00
Недвижимость

В Вологодской области садикам и больницам разрешили подключаться к теплу

Иван Чухнин
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Чтобы подключить к теплу детсадик, школу, больницу, другой социальный объект, достаточно руководителю подать заявку. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Техническая возможность подачи тепла есть и потому есть возможность, чтобы людям было комфортно.

Напомним, по закону для начала отопительного сезона уличная температура в течение пяти дней должна быть ниже +8 градусов. Но это не относится к объектам социальной сферы, где отопление можно включать раньше.

При снижении температуры ниже допустимой можно будет включать тепло в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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