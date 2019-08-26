Плохая новость для дачников поступила от МЧС
МЧС распространяет предупреждение о заморозках.
Минусовые температуры ожидают в восточных районах области.
В предупреждении со ссылкой на Вологодский гидрометцентр, сообщается, что в ближайшие дни на Вологодчину придет холод. В восточных районах с 28 и по 30 августа при прояснениях ночью ожидаются слабые заморозки.
Температура воздуха может опускаться до минус 1 градуса Цельсия. При этом днем - + 15… + 19 градусов.
В западных и центральных районах области похолодание менее продолжительным. Днем 29 августа холод оттеснит теплый фронт.
И, небольшое утешение для дачников: последняя неделя августа ожидается сухой. Дожь вероятен лишь 27 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU