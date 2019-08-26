В кювете, в перевернутой машине нашли труп погибшего водителя
ЧП произошло на востоке Вологодской области
Изменить размер текста:
О погибшем водителе в полицию сообщили очевидцы. Его нашли в перевернутой на крышу "Ладе Гранте".
Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 августа утром на 293-м километре трассы «Чекшино-Тотьма-Никольск».
По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, машина выехала в кювет и перевернулась.
О страшной находке сообщил проезжавший мимо водитель. По данному факту проводится проверка, сообщает ГИБДД УМВД РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU