В кювете, в перевернутой машине нашли труп погибшего водителя

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-26T14:42:05+03:00

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О погибшем водителе в полицию сообщили очевидцы. Его нашли в перевернутой на крышу "Ладе Гранте".

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 августа утром на 293-м километре трассы «Чекшино-Тотьма-Никольск».

По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, машина выехала в кювет и перевернулась.

О страшной находке сообщил проезжавший мимо водитель. По данному факту проводится проверка, сообщает ГИБДД УМВД РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU