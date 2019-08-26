Автобус "придавил" легковушку на Пошехонском шоссе в Вологде
Водителя госпитализировали
Автобус опасно прижался к легковушке.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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19-летний вологжанин попал на больничную койку в горбольницу после аварии с автобусом.
У него переломы.
ЧП случилось 24 августа в 20:10 у дома № 38а на Пошехонском шоссе в Вологде.
52-летний шофер автобуса НефАЗ-5299, ехал со стороны Окружного шоссе в направлении улицы Новгородской. Он начал поворот, не предоставив преимущества в движении автомобилю ЗАЗ «Шанс».
В результате произошло столкновение.
При аварии был травмированя пассажир ЗАЗ. 19 летний парень пришел к врачам лишь в воскресенье. Его госпитализировали, сообщает городской отдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU