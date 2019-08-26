В Вологде на улице Конева обнаружили мертвым 39-летнего мужчину
Как выяснилось, это житель Грязовецкого района
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39-летний житель Грязовецкого района был найден мертвым на улице Конева в Вологде.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 22 августа на крыльце жилого дома на улице Конева было обнаружен труп.
Удалось установить его личность - им оказался 39-летний житель Грязовецкого района.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Нашлись свидетели его последних часов. Ввыяснилось, что мужчина распивал во дворе дома алкоголь.
Устанавливаются все обстоятельства смерти человека и причина его гибели. Назначена медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU