В Вологде на улице Конева обнаружили мертвым 39-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-26T17:55:45+03:00

Как выяснилось, это житель Грязовецкого района

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39-летний житель Грязовецкого района был найден мертвым на улице Конева в Вологде.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 22 августа на крыльце жилого дома на улице Конева было обнаружен труп.

Удалось установить его личность - им оказался 39-летний житель Грязовецкого района.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Нашлись свидетели его последних часов. Ввыяснилось, что мужчина распивал во дворе дома алкоголь.

Устанавливаются все обстоятельства смерти человека и причина его гибели. Назначена медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU