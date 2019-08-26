2019-08-26T11:49:13+03:00
Происшествия

Автопоезд с лесом упал в кювет под Череповцом

Водителя зажало в кабине
Иван Чухнин
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Автопоезд с лесом оказался в кювете.Автопоезд с лесом оказался в кювете.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Авария произошла 25 августа вечером на трассе Сергиев Посад - Череповец.

В кювете на 417 км этой дороги оказался лесовоз.

При этом лес рассыпался, а водителя зажало в кабине.

На место выехали спасатели. При помощи специнструментов они сумели высвободить 42-летнего водителя из деформированной кабины.

Как сообщает портал Gorodche.ru, на место выезжала реанимация, но водитель лесовоза не пострадал.

Днём раньше на этой дороге в 5 километрах от произошедшего случилось другое ДТП - китайский внедорожник врезался в ГАЗ, два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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