2019-08-26T11:03:30+03:00
Происшествия

На "Северстали" обнаружили 25 снарядов, в том числе со взрывчаткой

Иван Чухнин
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Инцидент с партией снарядов произошел в Череповце. О нем сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

На «Северстали» при разгрузке металлолома обнаружили несколько предметов, внешне похожих на снаряды.

Надо сказать, такие случаи иногда встрчаются и механизм действий уже отработан до автоматизма. На сей раз это был целый арсенал.

Рабочих вывели с площадки, а мастер по пиротехнической безопасности немедленно сообщил о ЧП в Росгвардию.

По находке стражам правопорядка. На место прибыли сотрудники череповецкого ОМОН.

Специализированная группа ОМОНа, обследовав находки, выяснила, что это 25 снарядов. Экспресс-анализ показал, что 18 боеприпасов (1 фугасный 125 мм снаряд и 17 бронебойно-кумулятивных снарядов) потенциально опасны - в них обнаружено и взрывчатое вещество, и взрыватель.

Еще 7 снарядов были без взрывателя и опасности не представляли. Боеприпасы были вывезены на полигон и утилизировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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