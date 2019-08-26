В Череповце пьяный без прав въехал в световую опору

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-26T09:02:19+03:00

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В воскресенье, 25 августа, на улице Сталеваров в Череповце автомобиль врезался в световую опору.

В ДТП пострадали двое.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Вологодской области, около половины третьего ночи рядом с домом №75 "Опель Астра" наехал на бордюрный камень, после чего на полной скорости протаранил бетонную световую опору.

Выяснилось, что водитель иномарки 2000 года рождения пьян, ранее он уже был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Он и его 21-летний пассажир получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Действия нарушителя попадают под статьи административного и уголовного кодексов.

Кроме того, за его счет будет восстановлена световая опора.

ИСТОЧНИК KP.RU