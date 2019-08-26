Волонтерам требуется помощь: пропал мужчина

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-26T08:49:38+03:00

Он ушел за грибами и не вернулся

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В Вологодской области в лесу пропал грибник.Он ушел в лесной массив в районе деревни Капчино Кадуйского района 24 августа и не вернулся. .

Бухаров Валерий Иванович. 67-летний мужчина, не выходит на связь с 17:00 24 августа.

Поисковики распространяют приметы пропавшего.

Рост мужчины - около 178 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серые, волосы седые, есть усы. Был одет в камуфляжный костюм и черные резиновые сапоги. При себе имел телефон.

На место уже выезжали поисковики с двумя собаками.

Поиски никаких результатов не дали.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Бухарова Валерия Ивановича или может помочь в его поисках, просят обратиться по телефонам: 102 – полиция, 8 911 518 33 66 – волонтеры ПСО «Азимут».

ИСТОЧНИК KP.RU