2019-08-25T19:54:36+03:00
Происшествия

Китайский внедорожник столкнулся с автомобилем ГАЗ

Погибли два молодых мужчины
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Внедорожник врезался на трассе под Череповцом с «Газелью».

Два человека погибли от травм.

Серьезное ДТП произошло в субботу, 24 августа под Череповцом.

На 412 км трассы Сергиев ПосадКалязинРыбинск — Череповец водитель «Санг Йонг Рекстон» не справился с управлением. Внедорожник выскочил на встречку, где двигался ГАЗ под управлением 30-летнего мужчины.

В результате столкновения 29-летние водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте.

Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы каретой скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце проводилась массовая эвакуация медсанчасти Северстали из-за пожара
В Вологодской области выберут лучший пляж
В Харовске произошел пожар на лесозаготовительном предприятии
Три иномарки разбиты из-за груза, выпавшего из прицепа
В Череповце установят скульптуру девочки с бисквитом
В Вологоде иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
Погибший при крушении вертолета летел с нарушением норм и правил
Череповчанин самодельным ножом заколол 19-летнюю жрицу любви и ее извозчика
Череповчанок-нарушительниц сбила машина, а они скрылись
В Вологде покажут эмали Зураба Церетели
Вологжанка пыталась вынести из магазина кофе, фарш и масло для волос
Череповчанин погиб на даче с паяльником в руках
Пока вы спали: в Вологде на набережной опять подожгли деревянный дом
Вологжанка попала под статью за уничтожение рассады капусты
В Вологодском районе ребенок упал со второго этажа коттеджа
Вертолёт, упавший в реку Суду, вытащили на берег