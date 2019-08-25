Китайский внедорожник столкнулся с автомобилем ГАЗ
Погибли два молодых мужчины
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Внедорожник врезался на трассе под Череповцом с «Газелью».
Два человека погибли от травм.
Серьезное ДТП произошло в субботу, 24 августа под Череповцом.
На 412 км трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец водитель «Санг Йонг Рекстон» не справился с управлением. Внедорожник выскочил на встречку, где двигался ГАЗ под управлением 30-летнего мужчины.
В результате столкновения 29-летние водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте.
Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы каретой скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU