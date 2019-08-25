Китайский внедорожник столкнулся с автомобилем ГАЗ

25 Авг. 19:54 2019-08-25T19:54:36+03:00

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Внедорожник врезался на трассе под Череповцом с «Газелью».

Два человека погибли от травм.

Серьезное ДТП произошло в субботу, 24 августа под Череповцом.

На 412 км трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец водитель «Санг Йонг Рекстон» не справился с управлением. Внедорожник выскочил на встречку, где двигался ГАЗ под управлением 30-летнего мужчины.

В результате столкновения 29-летние водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте.

Водитель и пассажир «Газели» госпитализированы каретой скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU