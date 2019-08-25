2019-08-25T19:30:03+03:00
Происшествия

В Череповце проводилась массовая эвакуация медсанчасти Северстали из-за пожара

ЧП случилось ранним утром
Иван Чухнин
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В крупнейшей больнице произошел пожар. ЧП случилось произошло 25 августа в шестом часу утра.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, о возгорании в 6-этажном здании - медсанчасти Северстали, что находится на улице Металлургов, 18, поступило около 5:10 утра.

Дым был на первом этаже хирургического корпуса.

Причиной называлось короткое замыкание в электрощите.

На место прибыло 10 единиц техники, в том числе 8 автоцистерн. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано - 0,5 кв.м. щитка за 5 минутбыло запенено огнетушителем.

Из здания была произведена массовая эвакуация - 119 человек, в том числе 91 пациент.

Здание проветрили и люди вернулись в течение получаса Никто не пострадал.В

ИСТОЧНИК KP.RU

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