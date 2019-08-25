В Череповце проводилась массовая эвакуация медсанчасти Северстали из-за пожара
В крупнейшей больнице произошел пожар. ЧП случилось произошло 25 августа в шестом часу утра.
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, о возгорании в 6-этажном здании - медсанчасти Северстали, что находится на улице Металлургов, 18, поступило около 5:10 утра.
Дым был на первом этаже хирургического корпуса.
Причиной называлось короткое замыкание в электрощите.
На место прибыло 10 единиц техники, в том числе 8 автоцистерн. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано - 0,5 кв.м. щитка за 5 минутбыло запенено огнетушителем.
Из здания была произведена массовая эвакуация - 119 человек, в том числе 91 пациент.
Здание проветрили и люди вернулись в течение получаса Никто не пострадал.В
ИСТОЧНИК KP.RU