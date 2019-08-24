2019-08-24T15:27:49+03:00
Общество

В Вологодской области выберут лучший пляж

Пляжей в районах практически нет, о конкурс никто не отменял
Иван Чухнин
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В Вологодской области выберут лучший пляж. Закончен прием заявок на участие в конкурсе, который так и называется «Лучший пляж Вологодской области».

Этот конкурс организовывает ГУ МЧС с надеждой, что с его помощью улучшится пляжная культура.

Напомним, официальные пляжи, почти как бассейны, есть не в каждом муниципальном районе.

Самая благополучная обстановка в этом смысле - в Череповце.

Вот и заявки на участие в конкурсе поступили от владельца пяти городских пляжей Череповца. Это «Зашекснинский», «Ломоносовский», пляж «Строитель», «Первомайский» большой и «Первомайский» малый пляжи. Хозяином всех пляжных территорий является мэрия Череповца.

Оцениваться пляжи, допущенные к эксплуатации в это лето будут по 14 пунктам: техническое состояние, соответствие требованиям безопасности, оборудование спасательных постов, наличие пляжной инфраструктуры — лежаков, кабинок для переодевания, спортивных объектов, оборудованной парковки.

По итогам оценки, которую вынесет специальная комиссия, определятся победители в категории «Лучший пляж, организованный муниципальным образованием». Заявок на другие категории (пляж в детском оздоровительном лагере, деревенский пляж) не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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