В Харовске произошел пожар на лесозаготовительном предприятии
Сгорел вагончик с печным отоплением
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В Харовске мужчина получил ожог рук. Его привезли в районную больницу.
Как оказалось, произошел пожар в металлическом вагончике предприятия ООО «Эко Тайга», что находится на западном въезде в город, на улице Пустораменской.
О ЧП пожарным стало известно в пятницу, в 18.30.
Пожар охватил вагончик площадью 27 квадратных метров. В нем сгорела обшивка и инструменты.
Спасать имущество пытался рабочий - мужчина 1987 года рождения, он получил ожоги рук. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU