2019-08-24T14:19:40+03:00
Происшествия

Три иномарки разбиты из-за груза, выпавшего из прицепа

Пострадали четыре человека
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Массовая авария произошла под Вологдой. Столкнулись три иномарки. ЧП случилось накануне около 7 часов вечера на 28 километре обхода областной столицы.

Легковушка «Лада Калина» с прицепом двигалась в сторону М-8 , ей управлял 30-летний мужчина.

Он решил совершить обгон, при этом прицеп занесло, груз выпал и попал под колеса «Деу Нексия», которой управлял 31-летний мужчина.

Легковушку выбросило на встречку, а там шли «Тойота» и «Шевроле».

Все четыре автомобиля получили кузовные повреждения. В результате столкновения водитель «Деу» и его пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, водители других иномарок отделались ушибами и ссадинами, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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