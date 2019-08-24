Три иномарки разбиты из-за груза, выпавшего из прицепа

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-24T14:19:40+03:00

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Массовая авария произошла под Вологдой. Столкнулись три иномарки. ЧП случилось накануне около 7 часов вечера на 28 километре обхода областной столицы.

Легковушка «Лада Калина» с прицепом двигалась в сторону М-8 , ей управлял 30-летний мужчина.

Он решил совершить обгон, при этом прицеп занесло, груз выпал и попал под колеса «Деу Нексия», которой управлял 31-летний мужчина.

Легковушку выбросило на встречку, а там шли «Тойота» и «Шевроле».

Все четыре автомобиля получили кузовные повреждения. В результате столкновения водитель «Деу» и его пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, водители других иномарок отделались ушибами и ссадинами, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU