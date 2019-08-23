В Череповце установят скульптуру девочки с бисквитом

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-23T18:24:53+03:00

Она будет изготовлена из бронзы

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Еще один арт-объект появится в Череповце. Он будет установлен на улице Карла Либнехта у дома № 36 в рамках проекта «Сердце города».

Как сообщает cherinfo, это будет бронзовая скульптура девочки, держащей лакомство.

Постамент изготовят из гранита.

Скульптура будет установлена неподалеку от предприятия „Русский бисквит“, это частная инициатива, то есть финансирует осуществление идеи - инвестор.

Вокруг скульптуры проведут благоустройство, появятся скамейки. Полностью работы завершатся в сентябре.

Напомним, ранее на средства предпринимателей на Советском проспекте установили фигуру купца.

Кроме того, по инициативе военного института в городе металлургов появится фонтан с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU