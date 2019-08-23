Череповчанин самодельным ножом заколол 19-летнюю жрицу любви и ее извозчика

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-23T15:38:59+03:00

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В Вологде осудили череповчанина, который зарезал проститутку, приехавшую к нему на вызов, ее водителя и напал еще на одну женщину.

6 января произошло страшное: мертвую 19-летнюю девушку с не менее 12 ножевыми ранами обнаружили в злополучной квартире на Краснодонцев, а тело мужчины с 17 ранениями нашли на лестничной клетке.

Девушка приехала на вызов к хозяину квартиры, произошел конфликт. Мужчина достал самодельный нож и нанес удары в спину, грудь, шею - девушка сразу скончалась, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На звонки проститутка не отвечала, так что ее начали разыскивать ее знакомые - мужчина-водитель и женщина. Они приехали на последний адрес девушки и спросили хозяина квартиры, где жрица любви - тот отрицал, что она осталась у него. В итоге он просто нанес женщине 6 ударов ножом и 17 ударов водителю. Пострадавшая убежала, ей смогли оказать помощь. Водитель скончался через пару минут после нападения.

Объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что 46-летний житель Череповца признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. Он будет 23 года отбывать наказание в колонии строгого режима. Он должен выплатить потерпевшим материальный ущерб в сумме 87 540 рублей и компенсацию морального вреда 4 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU