2019-08-23T15:23:46+03:00
Происшествия

Череповчанок-нарушительниц сбила машина, а они скрылись

Две девушки перебегали дорогу на красный свет, после чего скрылись
Евдокия САХАРОВА
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В минувший четверг в половину четвертого утра на перекрестке Советского и Ленина произошло ДТП. 27-летняя череповчанка с 21-летней подругой перебегала дорогу на красный свет - и их сбил неизвестный автомобиль. И девушка и автомобиль с места преступления скрылись.

Девушек же потом удалось обнаружить в травмпункте, старшая получила ушибы, растяжение и гематомы, младшая только ушибы. Их отправили залечивать раны домой, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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