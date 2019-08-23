Череповчанок-нарушительниц сбила машина, а они скрылись
Две девушки перебегали дорогу на красный свет, после чего скрылись
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В минувший четверг в половину четвертого утра на перекрестке Советского и Ленина произошло ДТП. 27-летняя череповчанка с 21-летней подругой перебегала дорогу на красный свет - и их сбил неизвестный автомобиль. И девушка и автомобиль с места преступления скрылись.
Девушек же потом удалось обнаружить в травмпункте, старшая получила ушибы, растяжение и гематомы, младшая только ушибы. Их отправили залечивать раны домой, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.
ИСТОЧНИК KP.RU