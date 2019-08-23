Погибший при крушении вертолета летел с нарушением норм и правил

Поднятие рухнувшего вертолета из реки.Следователями и криминалистами Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР с участием отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) установлено, что 21 августа 2019 года около 16 часов 30 минут легкокрылый летательный аппарат автожир потерпел крушение на реке Суда, расположенной в районе д. Сайволовская Череповецкого района Вологодской области. В результате данного инцидента пилот погиб. По данному факту Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что пилот 1976 г.р. осуществил несанкционированный вылет на не принадлежащем ему судне, без пилотного свидетельства. Кроме того, свидетельство о летной годности воздушного судна истекло в 2017 году и после этого не продлевалось. К настоящему времени автожир извлечен из воды, произведен осмотр места происшествия. Сегодня следователи и криминалисты приступят к дополнительному осмотру судна совместно с представителями МАК. Следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших данному происшествию. продолжаются.