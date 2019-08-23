В Вологде покажут эмали Зураба Церетели

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-23T14:40:59+03:00

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Выставка работ скульптора Зураба Церетели пройдет в Вологде. Экспозиция «Объемная эмаль. Форма и цвет» откроется 4 сентября в Доме Корбакова. На выставке будут представлены 33 работы художника в технике перегородчатой эмали.

Как сообщает научный секретарь картинной галереи Светлана Смирнова, Зураб Церетели возродил эту старинную технику и сумел переосмыслить ее сообразно эстетическим принципам новой культурной эпохи.

На выставке можно будет увидеть работы, посвященные близким людям художника. Во многих сюжетах отражены праздники и будни грузинского народа. Кроме того, будут представлены пейзажные работы Зураба Константиновича, созданные по впечатлениям от поездок по миру.

И, конечно, вологжане могут увидеть натюрморты, букеты, на которых чаще всего можно увидеть любимые цветы Церетели — подсолнухи.

ИСТОЧНИК KP.RU