2019-08-23T13:35:52+03:00
Общество

Вологжанка пыталась вынести из магазина кофе, фарш и масло для волос

С ней разбирается полиция
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде задержали женщину при выходе из супермаркета - она пыталась вынести неоплаченные товары. Инцидент произошел в торговой точке на Пошехонском шоссе.

Охрана позвонила в управление Росгвардии 22 августа в 12:45 и попросила помощи.

Дело в том, что контролер магазина остановил женщину, но когда предложил выложить из сумки мясной фарш, кофе и масло для волос, то услышал мат. После этого женщина ушла из торгового центра.

Наряд вневедомственной охраны по описанию вычислил 58-летнюю злоумышленницу - она находилась на остановке около супермаркета. Бойцы препроводили нечестную покупательницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24