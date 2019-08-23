Вологжанка пыталась вынести из магазина кофе, фарш и масло для волос
В Вологде задержали женщину при выходе из супермаркета - она пыталась вынести неоплаченные товары. Инцидент произошел в торговой точке на Пошехонском шоссе.
Охрана позвонила в управление Росгвардии 22 августа в 12:45 и попросила помощи.
Дело в том, что контролер магазина остановил женщину, но когда предложил выложить из сумки мясной фарш, кофе и масло для волос, то услышал мат. После этого женщина ушла из торгового центра.
Наряд вневедомственной охраны по описанию вычислил 58-летнюю злоумышленницу - она находилась на остановке около супермаркета. Бойцы препроводили нечестную покупательницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU