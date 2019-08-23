Вологжанка пыталась вынести из магазина кофе, фарш и масло для волос

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-23T13:35:52+03:00

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В Вологде задержали женщину при выходе из супермаркета - она пыталась вынести неоплаченные товары. Инцидент произошел в торговой точке на Пошехонском шоссе.

Охрана позвонила в управление Росгвардии 22 августа в 12:45 и попросила помощи.

Дело в том, что контролер магазина остановил женщину, но когда предложил выложить из сумки мясной фарш, кофе и масло для волос, то услышал мат. После этого женщина ушла из торгового центра.

Наряд вневедомственной охраны по описанию вычислил 58-летнюю злоумышленницу - она находилась на остановке около супермаркета. Бойцы препроводили нечестную покупательницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU