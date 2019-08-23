Череповчанин погиб на даче с паяльником в руках
Возможно, гибель вызвана электротравмой
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Похоже, череповчанина убил неисправный паяльник. Проводится проверка обстоятельств смерти.
О ЧП сообщает областное управление следственного комитета: тело 52-летнего жителя Череповца 20 августа обнаружили у дачи в деревне Речная Сосновка Шекснинского района.
Мужчина погиб при работе с электропаяльником на улице после дождя.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
Главная версия - смерть от электротравмы. Точную причину гибели должна назвать судебная экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU