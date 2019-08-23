2019-08-23T12:01:46+03:00
Происшествия

Череповчанин погиб на даче с паяльником в руках

Возможно, гибель вызвана электротравмой
Иван Чухнин
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Похоже, череповчанина убил неисправный паяльник. Проводится проверка обстоятельств смерти.

О ЧП сообщает областное управление следственного комитета: тело 52-летнего жителя Череповца 20 августа обнаружили у дачи в деревне Речная Сосновка Шекснинского района.

Мужчина погиб при работе с электропаяльником на улице после дождя.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Главная версия - смерть от электротравмы. Точную причину гибели должна назвать судебная экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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