Пока вы спали: в Вологде на набережной опять подожгли деревянный дом
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В Вологде опять подожгли двухэтажное деревянное здание. Оно горело ночью, 23 августа.
Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:21. Горел двухэтажный деревянный расселенный дом на Набережной 6 армии, 181.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, полтора часа им потребовалось потушить пожар. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
В тушении участвовали 22 пожарных, 9 единиц техники.
Дом поврежден огнем, уничтожены чердачные перекрытия, выгорела внутренняя отделка.
Причиной пожара назван умышленный поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU