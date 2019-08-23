Пока вы спали: в Вологде на набережной опять подожгли деревянный дом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-23T11:31:59+03:00

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В Вологде опять подожгли двухэтажное деревянное здание. Оно горело ночью, 23 августа.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:21. Горел двухэтажный деревянный расселенный дом на Набережной 6 армии, 181.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, полтора часа им потребовалось потушить пожар. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В тушении участвовали 22 пожарных, 9 единиц техники.

Дом поврежден огнем, уничтожены чердачные перекрытия, выгорела внутренняя отделка.

Причиной пожара назван умышленный поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU