В Вологодском районе ребенок упал со второго этажа коттеджа
Следователи проводят проверку
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В Вологодском районе из деревни Марфино утром 22 августа в больницу был госпитализирован мальчик в возрасте 4 года 9 месяцев.
По предварительной информации, 29-летняя женщина оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном, которая находится на втором этаже.
Ребенок выпал из окна, ударившись о бетонный желоб для стока воды, вмонтированный в землю.
Следователи проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда, сведения о его семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU