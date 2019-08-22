2019-08-22T17:13:36+03:00
Происшествия

В Вологодском районе ребенок упал со второго этажа коттеджа

Следователи проводят проверку
Иван Чухнин
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В Вологодском районе из деревни Марфино утром 22 августа в больницу был госпитализирован мальчик в возрасте 4 года 9 месяцев.

По предварительной информации, 29-летняя женщина оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном, которая находится на втором этаже.

Ребенок выпал из окна, ударившись о бетонный желоб для стока воды, вмонтированный в землю.

Следователи проводят проверку: устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда, сведения о его семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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