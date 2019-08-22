2019-08-22T16:49:19+03:00
Происшествия

Вертолёт, упавший в реку Суду, вытащили на берег

Причины ЧП еще следует установить
Иван Чухнин
Поделиться:
Череповецкие спасатели подняли рухнувшю технику.Череповецкие спасатели подняли рухнувшю технику.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

Сегодня в Череповецком районе был поднят со дна реки вертолет, который рухнул 21 августа в 16:30. Погибшего пилота нашли накануне в 10 метрах от упавшей техники. Вертолет упал на глубину около 3 тметров в 10 метрах от берега.

Сегодня спасатели ждали приезда представителя транспортной прокуратуры из Петербурга. Затем начался подъем затонувшей техники - на поверхности плавало лишь колесо и виднелся хвост летательного аппарата.

Стало видно, что это вертолет российского производства марки «Автожир» - винтокрылый летательный аппарат.

По предварительной версии, он зацепился лопастью за линию электропередач и упал. По данным диспетчера КПД аэропорта г. Череповца заявок на полеты не поступало.

После экспертизы будет азвана точная причина авиакатастрофы, в которой погиб исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров. Пассажиров на борту не было, полет совершался в частном порядке. Вертолет принадлежал погибшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодском районе ребенок упал со второго этажа коттеджа
В Москве на Арбате открылся вологодский магазин
Юный вологжанин изнасиловал 11-летнюю школьницу
Женщину поймали с поддельными правами на проселочной дороге под Череповцом
Из-за вечернего концерта 23 августа ограничат движение в центре Воологды
154 светильника монтируют в микрорайоне Щеглино
Архитекторы начали обсуждать варианты освещения набережной Вологды
В Вологде начались работы на подъезде к будущему Некрасовскому мосту
Энергетики работают над возобновлением электроснабжения в районе крушения вертолета
Стало известно имя погибшего в Волгодской области пилота
Вертолет упал в реку в Вологодской области
Фестиваль "Рок на реке" пройдет 23 августа в Вологде
Появилось видео страшного ДТП: микроавтобус буквально крутит на мокрой дороге
ВАЗ врезался в грузовик, "Опель" и в дерево
В Шексне полностью сгорел грузовик
Руководитель вывела деньги из оборота, чтобы не платить налоги
Массовая авария с маршруткой произошла на автодороге Череповец-Белозерск
В Вологде разыскивают вора по фото
В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома
В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам
В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков