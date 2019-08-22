Вертолёт, упавший в реку Суду, вытащили на берег

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-22T16:49:19+03:00

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Сегодня в Череповецком районе был поднят со дна реки вертолет, который рухнул 21 августа в 16:30. Погибшего пилота нашли накануне в 10 метрах от упавшей техники. Вертолет упал на глубину около 3 тметров в 10 метрах от берега.

Сегодня спасатели ждали приезда представителя транспортной прокуратуры из Петербурга. Затем начался подъем затонувшей техники - на поверхности плавало лишь колесо и виднелся хвост летательного аппарата.

Стало видно, что это вертолет российского производства марки «Автожир» - винтокрылый летательный аппарат.

По предварительной версии, он зацепился лопастью за линию электропередач и упал. По данным диспетчера КПД аэропорта г. Череповца заявок на полеты не поступало.

После экспертизы будет азвана точная причина авиакатастрофы, в которой погиб исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров. Пассажиров на борту не было, полет совершался в частном порядке. Вертолет принадлежал погибшему.

ИСТОЧНИК KP.RU