Вертолёт, упавший в реку Суду, вытащили на берег
Сегодня в Череповецком районе был поднят со дна реки вертолет, который рухнул 21 августа в 16:30. Погибшего пилота нашли накануне в 10 метрах от упавшей техники. Вертолет упал на глубину около 3 тметров в 10 метрах от берега.
Сегодня спасатели ждали приезда представителя транспортной прокуратуры из Петербурга. Затем начался подъем затонувшей техники - на поверхности плавало лишь колесо и виднелся хвост летательного аппарата.
Стало видно, что это вертолет российского производства марки «Автожир» - винтокрылый летательный аппарат.
По предварительной версии, он зацепился лопастью за линию электропередач и упал. По данным диспетчера КПД аэропорта г. Череповца заявок на полеты не поступало.
После экспертизы будет азвана точная причина авиакатастрофы, в которой погиб исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров. Пассажиров на борту не было, полет совершался в частном порядке. Вертолет принадлежал погибшему.
ИСТОЧНИК KP.RU