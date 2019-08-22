Юный вологжанин изнасиловал 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-22T16:09:32+03:00

Он пойдет под суд

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Пьяный юноша надругался над ребенком. ЧП случилось в июне 2019 года.

Об этом сообщает областное управление следственного комитета, в июне 2019 года 18-летний молодой человек выпивали у своего знакомого. Во время пьянки в квартиру пришла 11-летняя школьница.

Возраст ребенка не остановил недоросля: юноша совершил с ней половой акт. Такое преступление является особо тяжким: своими действиями обвиняемый нарушил половую неприкосновенность потерпевший, посягнул на ее нормальное физическое и нравственное развитие.

О ЧП родители девочки сообщили в полицию. Во время следствия выяснилось, что насильник ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый помещен под домашний арест и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU