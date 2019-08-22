Женщину поймали с поддельными правами на проселочной дороге под Череповцом

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-22T13:58:16+03:00

У женщины не оказалось ни прав, ни полиса ОСАГО. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Череповчанка предъявила наряду ДПС водительское удостоверение, зарегистрированное на другого человека.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, в Череповецком районе на загородной трассе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено Кангу», за рулем которого была женщина.

При проверке документов сотрудники ГИБДД усомнились в подлинности прав. Проверив по базам, они выяснили что права с таким серийным номером принадлежат другому человеку.

Однако женщина заверила, что получила водительское удостоверение в Череповце на общих основаниях.

В отношении ее был составлен протокол по статье - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По первой статье ей грозит штраф до 15 тысяч рублей, по второй - 500 рублей.

33-летняя череповчанка была доставлена в отдел МВД по Череповецкому району для разбирательства.

Там было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

По такой статье предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU