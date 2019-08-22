2019-08-22T11:34:32+03:00
Общество

Из-за вечернего концерта 23 августа ограничат движение в центре Воологды

С утра будет запрещена стоянка автомобилей
Иван Чухнин
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Движение через центр перекроют с 17:00.Движение через центр перекроют с 17:00.
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23 августа ограничение будет действовать с 7:00 до 22:00 в связи с организацией концерта «Хора Турецкого», который пройдет на площади Революции. Напомним, концерт будет посвящен Дню флага и пройдет как караоке - на экран будут выводится тексты песен.

Из-за концерта уже с 7 утра будет запрещена стоянка автомобилей на Советском проспекте на участке от ул. Предтеченской до ул. Марии Ульяновой; на площади Возрождения; на ул. Лермонтова на участке от Ленина до Предтеченской; на ул. Пушкинской на участке от Лермонтова до Галкинской и на ул. Марии Ульяновой на участке от Козленской до Советского пр.

Кроме того, с 17:00 до 22:00 на указанных участках улиц будет запрещено движение автотранспорта.

Напомним, концерт «Хора Турецкого» начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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