Из-за вечернего концерта 23 августа ограничат движение в центре Воологды

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-22T11:34:32+03:00

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23 августа ограничение будет действовать с 7:00 до 22:00 в связи с организацией концерта «Хора Турецкого», который пройдет на площади Революции. Напомним, концерт будет посвящен Дню флага и пройдет как караоке - на экран будут выводится тексты песен.

Из-за концерта уже с 7 утра будет запрещена стоянка автомобилей на Советском проспекте на участке от ул. Предтеченской до ул. Марии Ульяновой; на площади Возрождения; на ул. Лермонтова на участке от Ленина до Предтеченской; на ул. Пушкинской на участке от Лермонтова до Галкинской и на ул. Марии Ульяновой на участке от Козленской до Советского пр.

Кроме того, с 17:00 до 22:00 на указанных участках улиц будет запрещено движение автотранспорта.

Напомним, концерт «Хора Турецкого» начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU