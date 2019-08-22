154 светильника монтируют в микрорайоне Щеглино

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-22T11:23:32+03:00

Раньше здесь не было освещения

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154 новых энергосберегающих светильника устанавливают в микрорайоне Щеглино в Вологде.

Монтаж освещения идет в рамках губернаторского проекта «Светлые улицы Вологодчины». На место выехал Мэр Вологды Сергей Воропанов, специалисты МБУ «Дорремстрой», депутаты, общественники.

Конкурс на производство работ выиграла ООО «Энергостройсервис». Сумма контракта составила более 7,5 млн рублей. «Контракт у нас был заключен около двух недель назад, мы сразу же приступили к работам. С помощью бурильной установки поставили 154 новые опоры, смонтировали 5 тысяч метров самонесущего изолированного провода, новые кронштейны. На данный момент установлено 112 светодиодных светильников мощностью 100 ватт. Работы будут продолжены – впереди еще 1 тысяча метров кабеля и оставшиеся светильники», - говорит генеральный директор ООО «Энергостройсервис» Игорь Яхричев.

Все работы должны завершиться в октябре. Но уже сейчас работы проводятся с опережением графика.

По словам заместитель председателя ТОС «Московский» Елизаветы Поповой, на этих улицах вообще не было фонарей. Жители жаловались: освещение - это вопрос удобства и безопасности и для водителей, и для пешеходов.

Всего по проекту «Светлые улицы Вологодчины» в этом году в областной столице появится освещение на 37 объектах - на это будет потрачено около 48 млн рублей. Их выделили из областного бюджета по поручению Губернатора области.

Напомним, уже проведено освещение ул. Луговой, мкр Лоста, в Осановском проезде. После их приемки будет проведено подключение светильников.

Освещения никогда не было, например, как в мкрн Щеглино или на улице Баранковской, но и делаем светлее улицы с интенсивным движением. Сейчас прорабатывается вопрос по Ленинградской, Чернышевского и другим.

- Причем устанавливаются современные светодиодные светильники: они более энергоэффективные и дают свет в соответствии с нормативом. Жители Вологды обязателдьно почувствуют разницу, - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас работы по установке светильников ведутся в Говоровском проезде, на ул. Охмыльцевской, ул. Дьяконовской и других.

Общая протяженность всех участков, где появятся новые светильники, составит более 40 км, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU