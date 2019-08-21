В Вологде начались работы на подъезде к будущему Некрасовскому мосту

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-21T19:45:23+03:00

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Как и на всех дорогах, вошедших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, до начала обновления дорожного полотна на улице Некрасова поменяют ветхие участки сетей.

На отрезке от реки до улицы Чернышевского начался ремонт водовода диаметром 500 мм. Предстоит обновить участок коммуникаций протяженностью 430 метров. Работы планируется вестись методом горизонтально-направленного бурения:смонтированную в единую плеть трубу протащат под землей.

Буровые установки уже работают на перекрестке улиц Энгельса - Некрасова и Некрасова - Набережная VI Армии. Работы по перекладке водовода должны завершиться в первой декаде сентября.

Напомним, этот отрезок ул. Некрасова является подъездными путями к будущему Некрасовскому мосту, по которому сейчас завершается разработка проекта, а также станет частью Малого транспортного кольца. Именно поэтому улица Некрасова была включена в 2019 году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сути, это подготовительный этап реализации масштабного инфраструктурного проекта.

Графики коммунальных служб синхронизированы с графиками дорожников. Компания «Магистраль», которая будет ремонтировать этот участок, планирует уже на следующей неделе приступить к работам на тротуарах. А проезжая часть будет обновляться уже после перекладки водовода, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU