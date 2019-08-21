СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-21T16:21:27+03:00

Он состоится на плавучей сцене у моста 800-летия Вологды

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Музыкальный фестиваль «Рок на реке» пройдет 23 августа в Вологде под мостом 800-летия. Фестиваль начнется в 18:00 на «Синей сцене».

Здесь выступят рок-группы из Вологды и Кириллова. Организаторами выступают Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» при поддержке Администрации города Вологды, фестиваль проходит в рамках городского проекта «Город молодых талантов».

По словам организаторов, сероприятие организовано для начинающих музыкальных коллективов, которые хотят заявить о себе и получить обратную связь. Кстати, пробующих себя в музыке достаточно много.

- Поступило более 15 заявок на участие, мы отобрали самые

интересные группы, в итоге выступят 9 коллективов.

Для тех, кто не попал в программу фестиваля, смогут показать свое творчество на следующем концерте, - заверили представители Молодежного центра «ГОР.СОМ 35».

Программа рассчитана на три часа. На плавучей сцене у Набережной выступят группы «Оба неба», «Без сахара», «Номер ветра», «MNXO», «Пижама» Завершит концерт выступление группы «Заложники».

Фестиваль «Рок на реке» - это третье мероприятие, которое проводится в

рамках фестиваля творческой молодежи «Город молодых талантов».

ИСТОЧНИК KP.RU