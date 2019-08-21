2019-08-21T16:00:40+03:00
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП: микроавтобус буквально крутит на мокрой дороге

В страшной аварии погибла женщина, шестеро получили травмы
Иван Чухнин
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Появилась видеозапись страшного ДТП, которое произошло 20 августа на трассе Череповец - Белозерск.

На кадрах видерегистратора видно, как на большой скорости по мокрому асфальту на повороте микроавтобус начинает буквально крутить на дороге.

На втором витке он, вылетев на встречку, врезается в легковушку, сзади которой движется еще одно авто. Миктоавтобус опрокидывается на бок и, вращаясь, вылетает из кадра. От разбитой легковушки катится колесо.

Как сообщала "Комсомолка", смертельная авария произошла 20 августа около 7 часов вечера на 2 км автодороги «Череповец – Белозерск». Травмы получили 6 человек.

В «Шевроле Лачетти», которым управляла 64-летняя женщина, в который врезался микроавтобус погибла 59-летняя жительница Белозерского района.

Всего было травмировано 6 человек.

Жительница Вологды - водитель «Шевроле» и ее пассажир - 63-летний мужчина – были доставлены в больницу.

Травмы 4 пассажиров микроавтобуса осмотрены медиками, пострадавшие лечатся амбулаторно.

Микроавтобус закрутило на мокрой дороге, он врезался в легковушку..

ИСТОЧНИК KP.RU

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