Появилось видео страшного ДТП: микроавтобус буквально крутит на мокрой дороге
Появилась видеозапись страшного ДТП, которое произошло 20 августа на трассе Череповец - Белозерск.
На кадрах видерегистратора видно, как на большой скорости по мокрому асфальту на повороте микроавтобус начинает буквально крутить на дороге.
На втором витке он, вылетев на встречку, врезается в легковушку, сзади которой движется еще одно авто. Миктоавтобус опрокидывается на бок и, вращаясь, вылетает из кадра. От разбитой легковушки катится колесо.
Как сообщала "Комсомолка", смертельная авария произошла 20 августа около 7 часов вечера на 2 км автодороги «Череповец – Белозерск». Травмы получили 6 человек.
В «Шевроле Лачетти», которым управляла 64-летняя женщина, в который врезался микроавтобус погибла 59-летняя жительница Белозерского района.
Всего было травмировано 6 человек.
Жительница Вологды - водитель «Шевроле» и ее пассажир - 63-летний мужчина – были доставлены в больницу.
Травмы 4 пассажиров микроавтобуса осмотрены медиками, пострадавшие лечатся амбулаторно.
Микроавтобус закрутило на мокрой дороге, он врезался в легковушку..
ИСТОЧНИК KP.RU