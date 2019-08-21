ВАЗ врезался в грузовик, "Опель" и в дерево
Фото ГИБДД г.Вологды.
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Отечественная легковушка врезалась в дерево и повредила несколько машин в Вологде.
ДТП случилось вечером 20 августа на Пошехонском шоссе.
31-летний водитель за рулем "ВАЗ-2112" двигался со стороны дороги "Вологда-Норобово".
По неизвестной причине мужчина выехал на встречку, где двигался с "ГАЗ-2705" под управлением 35-летнего водителя.
От лобового столкновения легковушку отбросило на дерево. Кузов деформировался, от него отлетела крышка багажника, которая ударила "Опель", двигающийся в соседней полосе.
В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа получили травмы. Они госпитализированы .
ИСТОЧНИК KP.RU