2019-08-21T12:45:34+03:00
Происшествия

В Шексне полностью сгорел грузовик

Иномарка была 2009 года выпуска
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

Грузовой автомобиль сгорел в Шекснинском районе. ЧП случилось 21 августа в 9:13 в 100 метрах от индустриального парка.

Прямо на проезжей части из кабины грузового автомобиля марки «IVECO», 2009 года выпуска, пошел дым.

В результате автомобиль полностью уничтожен: поврежден двигательный отсек, полностью выгорела кабина автомобиля, передние колеса. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

Грузовик принадлежит индивидуальному предпринимателю. В настоящее время устанавливается общий материальный ущерб.

Вероятная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в кабине грузового автомобиля

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВАЗ врезался в грузовик, "Опель" и в дерево
Руководитель вывела деньги из оборота, чтобы не платить налоги
Массовая авария с маршруткой произошла на автодороге Череповец-Белозерск
В Вологде разыскивают вора по фото
В Белозерске полторы недели частная скважина топит соседние дома
В Череповце пьяный сторож угнал дорожный каток и катался по дворам
В Череповце будут судить банду детей-автоугонщиков
Стала известна программа празднования Дня флага в Вологде
Череповецкого повара покажут в "Адской кухне"
В Вологде на Чехова сгорела иномарка
В Череповце мошенники представились полицейскими
В Вологде отремонтируют 20 участков тротуаров на муниципальные деньги
В Череповце бойцы Росгвардии поймали водителя-рецедивиста
Нечестная квартиросъемщица может съехать на казенную квартиру
В Череповце возводят фонтан с подсветкой
Иномарка сбила велосипедиста на улице Козленской в Вологде
Вологодский предприниматель спалил лесозаготовительную технику конкурента
В Великом Устюге удлиняют взлетную полосу
Портреты вологодских алиментщиков появились на уличном стенде
В Череповце среди дня подожгли внедорожник
Вологодский бизнесмен поджег лесозаготовительную технику соучередителя-конкурента
Семейная пара в Вологде разгромила Дом актера
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Череповце
В Шексне подпольный косметолог не дезинфицировал шприцы клиентов
Состоится суд над вологжанами, убившими и изнасиловавшими девушку
В Вологде юристы из МГЮА засудили строителей их здания
В Череповце задержали банду подростков, разгромившую новую детскую площадку