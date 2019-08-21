В Шексне полностью сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-21T12:45:34+03:00

Иномарка была 2009 года выпуска

Изменить размер текста: A A

Грузовой автомобиль сгорел в Шекснинском районе. ЧП случилось 21 августа в 9:13 в 100 метрах от индустриального парка.

Прямо на проезжей части из кабины грузового автомобиля марки «IVECO», 2009 года выпуска, пошел дым.

В результате автомобиль полностью уничтожен: поврежден двигательный отсек, полностью выгорела кабина автомобиля, передние колеса. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.

Грузовик принадлежит индивидуальному предпринимателю. В настоящее время устанавливается общий материальный ущерб.

Вероятная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в кабине грузового автомобиля

ИСТОЧНИК KP.RU