В Шексне полностью сгорел грузовик
Иномарка была 2009 года выпуска
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Грузовой автомобиль сгорел в Шекснинском районе. ЧП случилось 21 августа в 9:13 в 100 метрах от индустриального парка.
Прямо на проезжей части из кабины грузового автомобиля марки «IVECO», 2009 года выпуска, пошел дым.
В результате автомобиль полностью уничтожен: поврежден двигательный отсек, полностью выгорела кабина автомобиля, передние колеса. Общая площадь пожара составила 5 кв. м.
Грузовик принадлежит индивидуальному предпринимателю. В настоящее время устанавливается общий материальный ущерб.
Вероятная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в кабине грузового автомобиля
ИСТОЧНИК KP.RU