Руководитель вывела деньги из оборота, чтобы не платить налоги

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-21T10:40:01+03:00

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В Вологодском районе оштрафовали бывшего руководителя организации, скрывавшей денежные средства предприятия от взыскания недоимки по налогам.

Суд назначил ему штраф по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

В 2018 году у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Вологодском районе, возникла налоговая задолженность. Тогда генеральный директор под видом заработной платы женщина перечислила себе и другому работнику денежные средства в общей сумме свыше 11 миллионов рублей, которые были израсходованы на производственные нужды. Таким образом, руководитель общества умышленно исключила возможность бесспорного списания указанных средств с расчетных счетов организации для погашения недоимки в размере 2,2 млн рублей.

Когда началось следствие, задолженность организации по налогам была погашена в полном объеме.

Суд вынес решение о судебном штрафе в размере 50 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU